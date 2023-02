Bruselj odobril podaljšanje koncesije za istrski ipsilon

Evropska komisija je odobrila načrt Hrvaške za podaljšanje pogodbe o koncesiji med Hrvaško in podjetjem Biba-Istra za upravljanje in razširitev avtoceste v Istri, t. i. istrskega ipsilona, so sporočili iz komisije. Bina-Istra bo tako lahko izvedla dodatna dela na tem delu avtoceste v vrednosti 204 milijone evrov. Hrvaška je komisijo obvestila o svojih načrtih za podaljšanje koncesije do leta 2041, da bi Bina-Istra lahko razširila istrski ipsilon, 145 kilometrov dolgo avtocesto, ki povezuje Istro s preostalim delom Hrvaške.

Podaljšanje koncesije bo omogočilo podjetju, da zgradi drugi pas avtoceste med predorom Učka in razcepom Matulji na severovzhodnem delu avtoceste ter dokončanje drugega pasu severozahodnega kraka.

Komisija je proučila, ali je načrt skladen s pravili EU o javnem naročanju, posebej direktivi o dodelitvi pogodbe o koncesiji, pa tudi s pravili EU o državni podpori za storitve večjega gospodarskega pomena. Ta državam članicam pod določenimi pogoji dopuščajo nadomestilo podjetjem, ki opravljajo obveznosti javne službe, za dodatne stroške opravljanja teh storitev.

Bina-Istra avtocesto po pogodbi o koncesiji upravlja od leta 1995. Komisija je spremembe in dopolnitve ter podaljšanje koncesije odobrila leta 2018 in 2020. Iztekla se bo leta 2039.