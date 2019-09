Danes bo jasno. Šibka burja bo pri nas ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo še precej jasno, čeprav se bo nato stopnjevala oblačnost. V popoldanskih urah so možne tudi padavine. Najnižje jutranje temperature bodo ob morju okoli 10 stopinj Celzija. V ponedeljek meteorologi napovedujejo dež, ki naj bi do torka zjutraj ponehal.