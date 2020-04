Burja danes še močnejša

Burja se je po pričakovanjih danes še okrepila. Deželna meteorološka opazovalnica FJK je na pomolu bratov Bandiera v Trstu do 10. ure namerila njen najmočnejši sunek 104 km/h. Po pričakovanjih bo danes v Tržaškem zalivu dosegala hitrost do okrog 110 km/h, v Vipavski dolini pa, opozarja Arso, do 120 km/h.

Gasilci so danes na Tržaškem že nekajkrat posredovali zaradi močne burje, za zdaj pa še ni bilo večjih težav, sporočajo.

Danes se bo vreme postopno izboljšalo in zlasti v popoldanskih urah bo že več jasnine.

Od jutrišnjega dne do konca tedna bo prevladovalo sončno vreme. Burja bo jutri že nekoliko oslabela, dokončno bo ponehala v petek. Iz dneva v dan bo topleje. Najvišje dnevne temperature bodo proti koncu tedna spet presegale 20 stopinj Celzija.