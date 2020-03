Burja dodobra prečistila zrak

Sunki burje, ki so v Tržaškem zalivu zjutraj že dosegali hitrost okrog 80 km/h, so odpihali zračno nesnago. Burja je tokrat dodobra prečistila zrak.

Koncentracija mikroprašnih delcev PM 10, ki je včeraj v Kopru zaradi puščavskega prahu še dosegala visoko vrednost 135 µg/m³ in v Novi Gorici 74 µg/m³ (opozorilna vrednost pa je 50 µg/m³), se je danes z burjo in spremenjenimi vremenskimi razmerami občutno zmanjšala in je povsod pod opozorilnimi vrednostmi. V Kopru je Arso med 8. in 9. uro nameril koncentracijo mikroprašnih delcev PM 10 le 30 µg/m³, v Novi Gorici pa 21 µg/m³.

Naše kraje bo danes prešla oslabljena hladna fronta, za katero bo pritekal spet občutno hladnejši zrak. Danes bo povečini pretežno oblačno, čez dan bodo ponekod možne občasne manjše padavine. Na Kraški planoti se bo lahko prikazalo nekaj snežink. Pihala bo zmerna do močna burja, temperatura se bo spuščala.

Od jutri do četrtka bo prevladovalo sončno vreme z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Zlasti noči bodo mrzle. Marsikje se bo živo srebro v nočnih urah spustilo pod ničlo.