Burja dosegla hitrost 108 km/h

Sunki burje so včeraj na Tržaškem dosegli hitrost 108 km/h in ponekod povzročili tudi nekaj težav. Gasilci so zaradi polomljenih vej, padajočega ometa, poškodovanih strešnih kritin, nezavarovanih oken in polken posredovali približno tridesetkrat.

Temperatura se je po pričakovanjih spustila. Ohladitev je bila v primerjavi z donedavnim dogajanjem po pričakovanjih občutna. Na Kraški planoti se je živo srebro ponoči spustilo pod ničlo. V Zgoniku je deželna meteorološka opazovalnica namerila najnižjo nočno temperaturo -0,7 stopinje Celzija, v Briščikih pa -0,4 stopinje Celzija. Drugod so bile temperature povečini rahlo pozitivne. Najnižjo temperaturo v deželi so namerili na Višarjah, kjer se je živo srebro spustilo do -13,9 stopinje Celzija.

Danes in jutri bo povečini pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Občasno bo še pihala šibka do zmerna burja. Nočne temperature bodo marsikje še nekoliko nižje od današnjih.