Burja odpravila temperaturni obrat

V gorah je bila minula noč kar pomladna, živo srebro se povečini ni spustilo pod ledišče. Na Višarjah je deželna agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo +3,5 stopinje Celzija, na Matajurju +4,1 in na Zoncolanu +5,5 stopinje Celzija. V nižinah in ob morju je bilo zaradi temperaturnega obrata hladneje kot v gorah, zadrževal se je hladen in vlažen zrak. Na Kraški planoti in na Goriškem se je živo srebro ponoči spustilo na -1 do -2 stopinji Celzija.

Danes je prehodno zapihala zmerna do občasno močna burja, ki je nenadno občutno premešala nižje zračne sloje in tako odpravila temperaturni obrat. V nižinah in ob morju se je temperatura povsod povzpela nad 10 stopinj Celzija. Opoldne je bilo v FJK najtopleje v Gradišču, kjer je deželna agencija za okolje Arpa namerila 13,2 stopinje Celzija, v Trstu pa 12,6 stopinje Celzija. V nižinah so trenutno temperature višje kot v gorah, kjer pa je sicer vseeno toplo za ta čas, toda manj občutno kot ponoči.

Danes in v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo sončno vreme. Zlasti v gorah se bo z jutrišnjim dnem temperatura začela spuščati.