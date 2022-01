Burja presegla hitrost 100 km/h

Burja je danes ponoči v Tržaškem zalivu presegla hitrost 100 km/h. Deželna agencija za okolje ARPA je na pomolu Bandiera namerila najmočnejši sunek 106 km/h. Sicer pa po vsej deželi prevladuje sončno in suho vreme. Relativna vlaga je danes marsikje manj kot 30-odstotna.

Anticiklon se bo v prihodnjih dneh še krepil, postopno bo v višjih slojih ozračja začel pritekati nekoliko toplejši zrak.

Od jutri do vključno nedelje bo prevladovalo sončno vreme. Burja bo jutri oslabela in ponehala.

Nekoliko topleje bo, najvišje dnevne temperature bodo od jutrišnjega dne v glavnem presegale 10 stopinj Celzija.

Od petka bo postopno nastajal temperaturni obrat, sprva v nižinah brez večjih posledic, medtem ko se bo v gorah otoplilo. Še naprej bo prevladovala jasnina.

Od nedelje bo v nižinah in ob morju postopno nekaj več vlage in bo ozračje lahko mestoma zamegljeno, v gorah bo sončno in za ta čas toplo.

V začetku prihodnjega tedna bo naše kraje oplazil hladnejši zrak, ki se bo s severa spuščal proti Balkanu in bo prevetril ozračje. Hladneje bo. Do prihodnjega petka predvidoma ne bo omembe vrednih poslabšanj.