Burja se bo okrepila

Pod vplivom anticiklona in vzhodnih vetrov bo danes in jutri v FJK prevladovalo sončno vreme. V Tržaškem zalivu je zjutraj zapihala šibka burja, ki se bo čez dan postopno krepila. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 17 stopinj Celzija. Nad večjim delom Slovenije pa bo danes ob severovzhodni vremenski sliki več oblačnosti in se bodo ponekod pojavljale občasne padavine.

Jutri bo vreme podobno, pihala bo povečini zmerna burja. Nekoliko hladneje bo.

V nedeljo se bo našim krajem iznad južnih predelov Italije približalo ciklonsko območje, ki bo v nedeljo in ponedeljek vsaj obrobno vplivalo tudi na vreme pri nas. V nedeljo bo povečini zmerno do pretežno oblačno z manjšo možnostjo občasnih krajevnih padavin. V ponedeljek kaže, da bodo občasne krajevne padavine verjetnejše, spet bo zapihala burja. Zlasti proti večeru in v noči na torek se bo temperatura spuščala.