Burja zjutraj najmočnejša v Boljuncu in v Zgoniku

V Tržaškem zalivu danes piha zmerna burja, ki za zdaj prinaša še razmeroma topel zrak, od jutrišnjega dne pa se bodo temperature spuščale. Že danes pa sicer povečuje občutek mraza.

Posebnost današnje burje je v tem, da so bili njeni sunki - do 11. ure - močnejši na Krasu kot v Trstu, kar se ne dogaja ravno pogosto, pravzaprav gre za pravo redkost. Burja namreč med spuščanjem s Krasa proti morju med padcem pridobiva hitrost, zato je navadno najmočnejša v Trstu, praviloma pa na Krasu dosega do največ dve tretjini hitrosti kot v zalivu. Danes je bila torej izjemoma močnejša v Zgoniku, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa do 11. ure namerila najmočnejši sunek 72 km/h, v Trstu pa, kjer sicer danes piha bolj od vzhoda, 63 km/h. Meteorološka postaja navtičnega inštituta je tik nabrežja do 11. ure namerila najvišjo hitrost 42 km/h, v Boljuncu pa smo namerili 86,9 km/h.

Včeraj je bil ravno pod vplivom burje marsikje najtoplejši dan v tekočem letu, ozračje pa se zdaj počasi ohlaja. Od severovzhoda bo namreč pritekal spet nekoliko bolj mrzel celinski zrak. Hladnejše bodo zlasti noči, čez dan pa bo ob sončnem žarčenju, kljub burji, razmeroma toplo.

Danes bo še nekaj oblačnosti, sobota in nedelja pa bosta pretežno jasni. Nočne temperature se bodo ponekod v nižinah lahko dotaknile ledišča, čez dan pa se bo živo srebro povzpelo nad 10 stopinj Celzija. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.