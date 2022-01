Čarobna Ljubljana odmeva tudi v Italiji

»Ljubljana je lepo mesto, v božičnem času pa je še lepše,«, piše rimski dnevnik Il Messaggero, ki namenja božično razsvetljeni slovenski prestolnici pohvalne besede. Pandemija je močno okrnila turizem in potovanja, za božični čas pa se splača »skok« v Ljubljano, beremo v časniku.

Približno petdeset kilometrov prazničnih luči bo v mestu gorelo do 16. januarja 2022. Osrednja tema letošnje okrasitve, ki jo je po sledovih očeta Zorana zasnoval arhitekt Urban Modic, je pomembnost skupine in sožitja. Okrasitev zato nosi naslov Vsemoč – moč vseh. Originalni koncept sestavlja približno 850 skulptur in likov. Novost so pretežno predelani in ponovno uporabljeni upokojeni elementi mestne razsvetljave. Jedro Modiceve okrasitve mesta je velika tristrana piramida nad Prešernovim trgom, na katero se navezujejo zgodbe preostalih ulic in trgov.