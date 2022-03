Čas je za ponastavitev kanalov

Z današnjim dnem se zaključuje drugi korak v postopku prehajanja na nov sistem kodiranja televizijskega signala, zaradi česar na starejših televizijskih sprejemnikih, zlasti tistih izpred leta 2010, večine kanalov ne bo več videti. Kanali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 ter deželna omrežja Rai so že mrknili v preteklih dneh.

To je zaradi prilagoditve kanalov visoki ločljivosti (HD) oz. kodiranju MPEG 4. Postopno prehajanje na nov sistem kodiranja se je začelo že v lanski jeseni, ko so na nekaterih starejših televizijskih sprejemnikih začeli izginjati televizijski kanali, ki so jih kot prve preklopili na visoko ločljivost. Kot smo že poročali, do teh sprememb prihaja, ker je treba frekvenčni pas 700 MHz, ki ga trenutno zaseda oddajanje televizijskih kanalov, sprostiti, ker bodo uporabo tega pasu po novem namenili sistemom za brezžične širokopasovne elektronske komunikacije (5G omrežje).

Če so na vašem televizorju nekateri kanali izginili, najprej poskusite s ponovno nastavitvijo televizijskih kanalov (it. risintonizzazione dei canali) oz. dekoderja. Navodila za to najdete v knjižici, priloženi ob nakupu televizorja ali dekoderja. Pri ponovni nastavitvi televizijskih kanalov se lahko zgodi, da boste morali izbrati, katero deželno omrežje želite gledati. Italijansko deželno omrežje za FJK bo na voljo na kanalu 809, slovensko pa na kanalu 810.

Ko bi ta poskus ne zalegel, potem pomeni, da morate razmisliti o nakupu nove naprave. Lahko si omislite nov televizijski sprejemnik, kar je dražja možnost, cenejša pa je nabava novega dekoderja, pri čemer morate biti pozorni, naj bodo ti kompatibilni s standardom DVB-T2, ki bo stopil v veljavo 1. januarja 2023.

Zaradi prehoda na novo tehnologijo je vlada že avgusta lani predvidela subvencije dveh vrst. Gospodinjstva z nižjim dohodkom (kazalnik ISEE pod 20.000 evrov) lahko računajo na 30 evrov popusta za nakup novega dekoderja ali televizorja. Ostali pa lahko koristijo subvencijo v obliki 20-odstotnega popusta, ki pa ne sme presegati vrednosti 100 evrov. Za unovčenje te subvencije morate izpolniti obrazec, ki je na voljo na spletni strani ministrstva za gospodarski razvoj, in oddati star televizor.

Če bi kdo želel dodatne informacije, lahko pokliče na tel. št. 06 87800262, ki jo je za to namenilo pristojno ministrstvo. Klicni center deluje od ponedeljka do sobote med 9. in 20. uro, cena klica pa je odvisna od vašega telefonskega operaterja. Za pomoč lahko zaprosite tudi preko aplikacije WhatsApp, če pošljete sporočilo na tel. št. 340 1206348: storitev je dostopna v istem delovnem času kot zgoraj omenjeni klicni center.