Če bi Italija zaprla meje, bi to za Slovenijo pomenilo lakoto

»Če Italija zapre meje, bo v Sloveniji lakota,« se glasi naslov intervjuja, ki ga je Robert Fakin, direktor zadruge Agraria, dal slovenskemu časopisu Dnevnik. Agraria je ena uspešnejših kmetijskih zgodb v Istri in hkrati ena večjih zadrug v Sloveniji, ki se ukvarja s pridelavo zelenjave. V sklopu zadruge, ki jo je pred 72 leti ustanovilo 140 kmetov kooperantov, še vedno sodeluje približno 50 kmetov, zaposlujejo pa 150 delavcev.

»Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec optimistično govori o samooskrbi, ampak če Italija zapre meje, bo Slovenija temeljito spremenila prehrambne navade ali pa bo zavladala lakota. Bojim se, da bo po epidemiji na področju s samooskrbo enako kot prej. Slovenija mora na področju prehrane uvažati popolnoma vse, pri samooskrbi smo na repu v Evropi. Še takšne osnovne pridelke, kot je krompir, moramo uvažati, čeprav imamo vse možnosti, da bi ga v zadostnih količinah pridelali doma,« je Fakin povedal o slovenski samooskrbi pri predelavi hrane.

O tem, zakaj slovenski pridelki niso konkurenčni s tistimi iz Italije in Španije, od koder Slovenija največ uvaža, je Robert Fakin povedal, da zato, » ker imajo v Italiji in Španiji veliko podplačane delovne sile. Ampak zdaj je napočil trenutek resnice. Skoraj vsa dela so opravljali slabo plačani sezonski delavci, ki so živeli v rastlinjakih in pili deževnico, če se malce sarkastično izrazim. Zato je bil produkt oziroma pridelek lahko poceni. Ampak zdaj tega ne bo več, saj je pandemija zdesetkala tujo delovno silo in je pridelek marsikje ostal na poljih. Vsi produkti se bodo podražili oziroma nasploh ne bo več toliko blaga na voljo kot prej. V Agrarii že opažamo prve znake podražitev pridelkov, ki jih dobivamo iz Italije. Skrajni čas je, da si priznamo, da moramo kmetijstvo jemati sila resno. Imamo idealne možnosti za vzgojo in predelavo tako rekoč vsega. Imamo morje, sonce, hribe, pašnike, imamo ogromne površine zapuščenih obdelovalnih površin.«