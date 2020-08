»Če bodo pravila jasna, ne bo težav. Drugače pa ...«

Z obračanjem koledarskih listov se bliskovito bliža september in z njim težko pričakovana vrnitev v šolske klopi, ki zaradi koronavirusne epidemije samevajo že vse od daljnega februarja. Medtem ko malčki, učenci in dijaki, ne nazadnje pa tudi njihovi starši, mrzlično čakajo na ta trenutek, se šolski sistem, začenši z ministrstvom, ukvarja z načrtovanjem pravil in smernic, s katerimi naj bi zagotovili varno vrnitev k pouku. V zvezi s tem se bo danes sestal znanstveni in strokovni svet za covid-19 zadeve.

Za mnenje smo povprašali predstavnika šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji pri Višjem šolskem svetu Petra Černica, sicer ravnatelja goriškega liceja Simona Gregorčiča.

Znanstveni in strokovni svet za covid-19 bo danes debatiral o nošenju zaščitnih mask v razredih in o tem, kako ravnati, če na šoli pride do ugotovitve okužbe.

Smernice za varno vrnitev k pouku so bile v grobem dorečene s sporazumom, ki so ga 6. avgusta sindikalne organizacije podpisale z vlado. Sedaj je treba vsebino teh smernic prenesti v prakso. Osebno se mi bolj kot maske in medosebna razdalja zdi pereče vprašanje, kako upravljati gibanje ljudi v šolskem poslopju. Kako ustrezno urediti vhode v šolo? Kako zagotoviti varnost med odmori? Predstavljam si, da bo svet za covid-19 določil, da si morajo šolarji v trenutku, ko vstanejo iz klopi, nadeti masko. Za prostore, kjer ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje enega metra, obstaja pa tudi možnost uvedbe obveznega zakrivanja nosu in ust in to ne samo, ko vstaneš.

Ker je toliko neznank, povezanih ravno z gibanjem ljudi po šolskih prostorih, se bojim, da bodo prišli na dan nekateri resni zapleti. Ne nujno v vseh šolah, ampak npr. tam, kjer nimajo možnosti uvedbe več vhodov v šolsko poslopje. Poglavje zase so tudi vrtci in osnovne šole, kjer je nadzorovanje gibanja toliko bolj zapletena stvar. Skratka: če je »statična« plat bolj ali manj jasna, ostajajo okviri »dinamične« plati še nejasni.

Bi povzeli, kaj je za zdaj jasno?

Zagotoviti moramo vsaj meter medosebne razdalje. To je princip, okrog katerega se bodo zadeve razvijale.