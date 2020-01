»Če me ne bi bilo strah, bi pomenilo, da ne vem, kaj delam«

Niti enkrat se ni zdrznila in pomislila, da je zgrešila. Niti enkrat ni podvomila v to, kar dela. K temu niso prispevali niti molotovka v avtomobilu, pa tudi ne grožnje, ki postajajo skorajda vsakodnevne, tako da jo mora danes spremljati skupina varnostnikov sil javnega reda. 41-letna Floriana Bulfon, Furlanka po rodu in Rimljanka po srcu je svobodna novinarka, ki o organiziranem kriminalu poroča za tednik L’Espresso, dnevnik La Repubblica in za tuje časopise, sodeluje pa tudi s prvo in tretjo mrežo državnega programa Rai. Marsikomu je stopila na prste, marsikoga je razkrila, še veliko pa – pravi – ima povedati. Nazadnje je objavila knjigo Casamonica. La storia segreta, ki jo tačas predstavlja po Italiji in jo prihaja predstavljat tudi k nam. V petek, 17. januarja, ob 17.30 bo gostja tržaške knjigarne Lovat v Drevoredu 20. septembra, kjer bo mafijski klan Casamonica in svoje odlično raziskovalno delo predstavila tudi tržaški publiki.

Pred svojim prihodom v Trst je privolila v pogovor za Primorski dnevnik, ki ga lahko preberete v današnji (četrtkovi) izdaji.