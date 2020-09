Cedi iz noska, ali sme otrok v vrtec in šolo?

Otrok kihne, iz noska se mu cedi. Deset pred osmo zjutraj se taka slika v jesenskem času pojavi v veliki večini družin. Še lani bi mamica ali očka otroku z robčkom obrisala nos, rekla »na zdravje!«, mu obula čevlje, oblekla jopo in ga brez večjih pomislekov pospremila v šolo.

V času pandemije pa se ob najmanjšem znaku prehlada sproži prava panika, ne samo zaradi strahu pred okužbo s koronavirusom. Posledice rahlega obolenja dihal pri otroku letos niso le zdravstvene. V jaslih, vrtcih in šolah velja namreč pravilo samoopazovanja zdravstvenega stanja otroka – kar sicer vedno velja –, ki odgovornost prenese na starše oziroma skrbnike in pediatre. Ti lahko s kršitvijo priporočil za primerno ravnanje v času epidemije naletijo na kazenske posledice.

Pri pediatrih smo torej poizvedovali, kako naj starši ravnajo v začetku šolskega leta.

»Prav tako, kot so doslej. Otroka z vročino bi v vsakem primeru obdržali doma, tudi pred pandemijo. Tako naj bo tudi letos. Če se mu cedi iz nosa ali če dvakrat kihne, ni razloga, da bi ga ne sprejeli v šolske prostore,« je povedal pediater Giorgio Mussi, ki svoje male paciente sprejema v ordinaciji na Korzu Italia v Gorici že štirideset let.

Sicer pa so iz Ministrstva za zdravstvo pediatri prejeli nova navodila, ki jih odrešijo katerekoli odgovornosti. Ob najmanjšem znaku obolenja dihal imajo zdravniki dolžnost, da otroke naročijo za odvzem brisa. V tržaški pediatrični bolnišnici Burlo Garofalo je že nastala namenjena točka za naročanje CUP, kjer so pred omenjenimi novimi ministrskimi navodili obdelali in sprejemali paciente.

»Na podlagi novih smernic podpišemo potrdilo, da se otrok lahko vrne v razred, samo če je bris negativen. Naročanju na bris pa se pediatri lahko izognemo le v redkih primerih kot so zlomi ali bolezni, ki ne vplivajo na dihala ali prebavila,« je pojasnila pediatrinja Tamara Pahor.

