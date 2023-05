Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj okrog 7.30 posredovali v kraju Basaldella pri Campoformidu na Videmskem, kjer sta čelno trčila avtomobil in motor. Poškodovanega motorista so z reševalnim vozilom prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, vzroke nesreče pa preiskujejo karabinjerji.