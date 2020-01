Celo papež je »izgubil potrpljenje« (video)

Papež Frančišek se je danes opravičil, ker je v torek na trgu Svetega Petra v Vatikanu med pozdravljanjem množice vernikov žensko, ki ga je zgrabila za roko in potegnila k sebi, udaril po roki. Priznal je, da je v tistem trenutku izgubil potrpljenje. »Velikokrat izgubimo potrpljenje. Zgodilo se je tudi meni. Opravičujem se za slab zgled, ki sem ga dal včeraj,« je pred današnjo mašo v baziliki svetega Petra v Vatikanu dejal papež.

Papež je v torek na trgu Svetega Petra pozdravil množico vernikov. Na posnetku, ki je na družbenih omrežjih postal viralen, je videti, da je ženska, ki je stala v množici za ograjo, papeža ujela za roko in ga grobo povlekla k sebi. 83-letni papež se je ostro odzval, nekaj vzkliknil in nato žensko dvakrat rahlo udaril po roki, da bi ga spustila, in se iztrgal iz njenega prijema.

Dogodek je na družabnih omrežjih sprožil različne odzive, večina pa podpira nagonsko reakcijo papeža, ki je nato nadaljeval s pozdravljanjem množice.