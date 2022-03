Cene nafte najvišje po letu 2008

Cene nafte so se danes v azijskem trgovanju zvišale in dosegle najvišje vrednosti po juliju leta 2008. Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena aprila, se je do poldneva po singapurskem času podražila za 10,37 dolarja na 126,05 dolarja za 159-litrski sod. Majske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa so šle navzgor za 11,37 dolarja na 129,84 dolarja. Nafta brent je rekordno ceno 147,50 dolarja za sod dosegla julija 2008.

Naftne trge je razburila izjava ameriškega zunanjega ministra Antonyja Blinkna, da se Bela hiša in zavezniki pogovarjajo o prepovedi uvoza nafte iz Rusije. Ker je Rusija tretja največja proizvajalka nafte, bi takšna poteza še povečala krizo v oskrbi ravno v času, ko se povpraševanje povečuje. Poleg tega bi tudi preklicali normalne trgovinske odnose z Rusijo in Belorusijo ter začeli proces onemogočenja dostopa Rusije do Svetovne trgovinske organizacije.

Čeprav je nafta še vedno izvzeta iz sankcij usmerjenih proti Rusiji, ruski izvozniki nafte težko najdejo kupce. Energetski velikan Shell je eno od redkih podjetij, ki še vedno kupuje rusko nafto, povedali pa so, da bodo dobiček namenili za pomoč Ukrajini.