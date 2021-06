Cepivo AstraZeneca učinkovito proti indijskemu sevu

Iz Londona prihaja spodbudna vest, da je cepivo družbe AstraZeneca učinkovito proti indijskemu sevu koronavirusa, t.i. različici delta. Po dveh odmerkih prejetega cepiva AstraZenece se namreč za 92% zmanjša tveganje hospitalizacije, med cepljenimi pa tudi ni bilo smrtnih žrtev, izhaja iz podatkov angleškega inštituta za javno zdravje, ki jih je objavila družba AstraZeneca.

Indijski sev trenutno povzroča velike težave v Veliki Britaniji, kjer so napovedali še vsaj štiri tedne omejitev. Najresnejše primere pa so zaznali med necepljenim delom prebivalstva in med tistimi, ki so prejeli le en odmerek cepiva.