»Cepivo bo na voljo že proti koncu leta«

Kemiku po izobrazbi in visokemu menedžerju s skoraj tridesetletnimi izkušnjami v farmacevtski industriji, Tržačanu Aleksandru Slami, smo postavili vprašanje, ki zanima večino svetovnega prebivalstva: kdaj naj pričakujemo cepivo zoper novi koronavirus, zaradi katerega je milijarda ljudi v karanteni in doživlja človeštvo največjo globalno krizo po drugi svetovni vojni? Še marsikaj smo ga vprašali, odgovarjal pa nam je iz Züricha, kjer živi in dela za Ameriško farmakopejo, neprofitno organizacijo.

Bomo kmalu dočakali cepivo?

Vedel sem, da me boste to vprašali (se zasmeje na ekranu pametnega telefona). Pravkar sem pregledal svetovno datoteko vseh kliničnih postopkov v teku in sem prebral, da so že tri cepiva v tako imenovani klinični fazi ena. Še nekaj bom dodal: dve cepivi sta v fazi ena. Tretje pa bo v kratkem stopilo v to prvo fazo preizkušanje. Kmalu bodo v preizkušnji tudi druga. Dve cepivi, ki sta sicer povsem novi, tako da bo procedura daljša. Eno cepivo, ki so ga nekoč že preizkušali, pa bi lahko imelo krajši postopek. Pojasniti moram, da bodo cepiva na voljo le za osebe, ki še niso okužene.

Kdaj torej predvidevate, da bo cepivo na voljo?

Če bo vse šlo po načrtih, bi ga lahko imeli tam nekje do konca letošnjega leta. Kar se pa tiče že okuženih oseb, obolelih s covidom-19, mislim, da bomo čez kak mesec našli pravi koktajl že obstoječih zdravil, ki bodo uspešno zdravila bolezen.