Cepljenje mogoče tudi za otroke od 5 do 11 let

Italijanska agencija za zdravila AIFA je prižgala prvo zeleno luč za cepljenje otrok med 5. in 11. letom starosti proti novemu koronavirusu. Predmet večernega zasedanja odbora strokovnjakov agencije je bilo cepivo Pfizer/BioNTech, pri čemer bi posamezni odmerek znašal tretjino odmerka za odraslo osebo. Otroke bodo cepili z dvema odmerkoma v časovnem razmiku treh tednov; po pisanju turinske Stampe naj bi se tudi odločili, da bodo otroke pod 12. letom začeli cepiti tik pred božičem, 23. decembra.

Prejšnji teden je zeleno luč cepljenju otrok v omenjeni starostni skupini prižgala evropska agencija za zdravila EMA, danes pa je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) objavil dokument, v katerem izpostavlja, da se je med otroki, starimi od 5 do 11 let, povečal delež hospitalizacij, podobno kot v ostalih starostnih skupinah. Ob tem dodaja, da je število hospitalizacij vsekakor mnogo manjše kot pri odraslih.

Na Pediatrični kiniki v Ljubljani so doslej skrbeli za preko 80 otrok s potrjeno okužbo na novi koronavirus. Ta lahko tudi v otroški populaciji povzroči zdravstvene težave, cepljenje zmanjša možnost obolevanja, izpostavljajo pediatri. Izrazili so upanje, da bodo lahko prihodnji teden na kliniki začeli s cepljenjem otrok od 5 do 11 let.