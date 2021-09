»Cepljenje ne vpliva le na posameznika, ampak tudi na širšo skupnost«

Epidemijo zelo podrobno spremlja od prvih informacij o pojavu novega virusa na Kitajskem. »Posebnost sedanje pandemije je, da imamo na voljo nove tehnologije, s katerimi lahko cepiva ustvarimo bistveno hitreje kot v preteklosti, saj so postopke zanje izpopolnjevali več desetletij. Ob pojavu novega virusa so v že obstoječe sisteme zgolj vnesli nove genetske podatke, za novo cepivo sploh ne potrebujemo več samega virusa,« pravi dr. Sašo Dolenc, eden najprepoznavnejših slovenskih razlagalcev znanosti, sicer fizik in filozof.

Vas lahko vprašam, ali ste cepljeni? Ali je to preveč osebno vprašanje? Tudi nasploh: je v teh epidemičnih in družbenih razmerah takšno vprašanje neolikan in celo neupravičen poseg v posameznika ali drža družbene odgovornosti?

Seveda sem cepljen. Cepil sem se takoj, ko sem prišel na vrsto. In ne zdi se mi, da je to preveč osebno vprašanje, saj odločitev za cepljenje ne vpliva le na posameznika, ampak tudi na njegove bližnje in širšo skupnost, v kateri živi. S cepljenjem ne zmanjšamo le verjetnosti za okužbo in hujši potek bolezni pri sebi, ampak zmanjšamo tudi možnost, da bomo ob morebitni prebojni okužbi virus prenesli na druge.

Kdaj ste postali prepričani, da je cepivo varno? In kako ste premagali morebitne pomisleke?

Sistemi za nadzor kakovosti, varnosti in učinkovitosti cepiv in zdravil so v sodobni farmacevtski industriji zelo natančno določeni. Še tako izobražen posameznik nima niti približno tako dobrega vpogleda v informacije kot za to posebej usposobljeni nadzorni organi. Inšpektorji lahko preverijo prav vsako malenkost v procesu razvoja in proizvodnje in so posebej izšolani, da znajo proizvajalcem zelo učinkovito gledati pod prste. Za varnost zdravil in cepiv je zato ključno, da imamo res dobre nadzorne inštitucije, ki v našem imenu skrbijo za varnost, kot sta ameriška F.D.A. in Evropska agencija za zdravila EMA.

Marica Uršič Zupan, Primorske novice