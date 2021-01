Četrtek in petek temno rumena, konec tedna oranžen

Italijanska vlada je na sinočnjem zasedanju, ki se je zaključilo po polnoči, odločila, da bo država v četrtek in petek v rumenem seznamu, v sicer »okrepljeni« rumeni barvi, sobota in nedelja pa bosta znova oranžni. Od ponedeljka, 11. januarja do petka 15. januarja bo še prepovedano prehajanje deželnih meja, ukrepi pa bodo različni glede na epidemiološko stanje v posameznih deželah. V petek, 15. januarja bo nato predsednik vlade Giuseppe Conte podpisal novo uredbo.

Danes (torek, 5. januarja) in jutri (sreda, 6. januarja) je celotna Italija v rdečem in so torej trgovine, razen tistih z živili in z najnujnejšim, zaprte. Prav tako je prepovedano prehajanje občinskih meja, razen za upravičence. Možen je obisk sorodnikov ali prijateljev le za dve osebi in le enkrat v 24 urah.

V četrtek, 7. januarja in v petek, 8. januarja bo celotna Italija v »okrepljeni« rumeni barvi, prepovedano bo prehajanje deželnih meja. Sobota in nedelja pa bosta znova oranžni, kar pomeni, da bodo lahko trgovine odprte, gostinski lokali pa odprti samo za dostavo ali prevzem hrane in pijače. Prepovedano bo prehajanje občinskih meja.

Na sinočnjem zasedanju vlade so se tudi dogovorili, da se bodo dijaki drugostopenjskih srednjih šol v Italiji vrnili v razrede v ponedeljek, 11. januarja. Kot smo poročali, je v FJK včeraj odbornica za šolstvo Alessia Rosolen sporočila, da bo za dijake drugostopenjskih srednjih šol v FJK pouk v celoti potekal na daljavo vsaj do 31. januarja in da bo predsednik dežele FJK Massimiliano Fedriga zadevno odredbo podpisal v naslednjih dneh.