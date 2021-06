Četrti dan brez smrtnih žrtev

V FJK so danes ob 1147 PCR testiranjih potrdili 3 nove okužbe z novim koronavirusom in ob 382 hitrih antigenskih testih eno novo okužbo. Deleža pozitivnih PCR testov in hitrih antigenskih testov sta bila 0,26-odstotna. Že četrti dan zapored ni umrl noben bolnik s covidom-19.

Hospitaliziranih je 9 bolnikov s covidom-19, trije manj kot v soboto, na intenzivni negi se zdravijo štirje, eden več.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3794 bolnikov s covidom-19, in sicer 818 v Trstu, 2008 v Vidmu, 675 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 93.358 ljudi, klinično zdravih je 5639, v samoizolaciji pa je 4569 ljudi.