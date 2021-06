Čez hrvaško mejo lahko takoj po drugem odmerku cepiva

Prebivalci držav Evropske unije lahko po drugem prejetem odmerku cepiva takoj prečkajo hrvaško mejo, je sklenila hrvaška vlada. Doslej je to veljalo šele štirinajsti dan po cepljenju z drugim odmerkom. Sicer pa hrvaško mejo lahko prečkajo tudi tisti, ki so prejeli prvi odmerek, toda le od 22. do 42. dne po cepljenju oz. do 84. dne v primeru cepljenja z Astrazeneco.

Hrvaška vlada je sprejela še nekaj novih ukrepov. Z današnjim dnem bodo bari in javni lokali odprti do polnoči, strežba hrane in pijače pa bo dovoljena le na prostem. Prav tako bodo do polnoči lahko odprti tudi pekarne in casinoji. Vračajo se tudi treningi v šolskih telovadnicah in je spet možno prirejanje konferenc ali srečanj ob spoštovanju koronavirusnih navodil.