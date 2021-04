Čez hrvaško mejo tudi s hitrim testom

Hrvaško mejo bodo od četrtka, 1. aprila, lahko prečkali poleg ostalih upravičencev tudi tisti, ki so preboleli covid-19 ali so bili cepljeni. Vstop v državo bodo omogočili tudi ob predložitvi negativnega izvida hitrega testa. Število okužb pa se vse sicer bolj povečuje, danes so jih potrdili 2623, kar je največ od 23. decembra lani.

Kot je dejal hrvaški notranji minister Davor Božinović na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite, bo Hrvaška od polnoči pri prehodu hrvaške meje omogočala vstop tudi potnikom, ki bodo predložili potrdilo o negativnem hitrem antigenskem testu. Vstop v državo pa bodo dovolili tudi tistim, ki so se cepili z ruskim ali kitajskim cepivom, ki še niso potrjena v EU. Od drugega odmerka bo moralo miniti vsaj 14 dni.