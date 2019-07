Čez Lazaret s 50-centimetrsko mačeto

Slovenski policisti so pri Lazaretu ustavili 26-letnega voznika osebnega avtomobila, zaznali so več kršitev cestno-prometnih predpisov. V avtomobilu je prevažal več oseb, kot navedeno v prometnem dovoljenju, ni imel pripetega varnostnega pasu in so ugotovili nepravilnosti v zvezi z registracijo vozila. Med pregledovanjem dokumentov so v vozilu našli 50 cm dolgo mačeto z nazobčanim zgornjim delom, ki so mu jo zasegli. Naložili so mu plačilni nalog za več prometnih kršitev, sledi pa tudi sodni ukrep.