Slovenska vlada je na današnji seji sklenila, da je mogoč prehod meje brez pogoja PCT in karantene tudi zaradi nujnega zdravstvenega pregleda. Gre za novo, sedmo, izjemo za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in izpolnjevanja pogoja PCT. Ostale izjeme so mednarodni prevoz, tranzit, otroci do 15. leta, dvolastniki in delovni migranti, prevoz otroka do 15. leta zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje.