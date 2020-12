Čez mejo le ob testu

Z jutrišnjim dnem bodo vse evropske države, tudi Slovenija, vključene na C-seznam italijanskega ministrstva za zdravje, kar pomeni, da je vstop v Italijo iz teh držav mogoč le ob izpolnjeni izjavi, ki je dostopna na spletu, in predložitvi potrdila o negativnem testu na koronavirus. Test ne sme biti starejši od 48 ur.

Izjeme, za katere testiranje ni potrebno, so čezmejni delavci in šolarji, potniki, ki potujejo v drugo državo in prečkajo italijansko ozemlje v 36 urah, zdravniško osebje, posamezniki, ki prehajajo mejo zaradi zdravstvene storitve, diplomati in tisti, ki prečkajo mejo zaradi nujnih razlogov. Kateri so ti nujni razlogi, ni izrecno navedeno, za zdaj zato ni jasno, ali je obisk ožjih sorodnikov v Sloveniji mogoč, ne da bi bilo treba ob vrnitvi v Italijo predložiti negativen test na koronavirus. Tudi ni jasno, ali lahko nekdo iz Slovenije pride v Italijo na kratek obisk ožjih sorodnikov.

Zmeda se sicer pojavlja še zaradi nasprotujočih si informacij . Več spletnih strani uradnih inštitucij, kot so ministrstvo za zdravje ali zunanje ministrstvo, ne dopušča možnosti, da bi bil test narejen tudi po prihodu v Italijo. Toda Dežela Furlanija - Julijska krajina je objavila svoja pojasnila, ta pa navajajo, da je test mogoče opraviti tudi v 48 urah po prihodu v Italijo.

Vprašanje, ali bo prečkanje meje za obisk ožjega sorodnika podrejeno pravilom o testu, smo naslovili na prefekturo v Trstu, od koder še nismo prejeli odgovora. Je pa z vladnim komisarjem v Trstu navezal stik slovenski generalni konzulat v Trstu. V odgovoru so navedli, da obisk ožjih sorodnikov verjetno ne velja kot izjema, da pa podrobna navodila iz Rima še čakajo.

Še bolj zapleteno pa bo dogajanje med 21. decembrom in 6. januarjem, ko bo Italija za vse, ki prihajajo iz držav s C-seznama, odrejala dvotedensko karanteno.