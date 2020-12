Čez nekaj ur občutna zimska zaostritev (video)

Vremenska slika se bo v prihodnjih urah zaostrila. Od jutrišnjih jutranjh ur (srede zjutraj) bosta na vreme pri nas vplivala sredozemski ciklon, ki v višinah prinaša vlažen in toplejši zrak ter mrzel celinski zrak v nižjih slojih, ki bo pritekal z burjo. Ciklon se bo občutneje približal našim krajem, kot je kazalo še do pred nekaj dnevi, zato padavin ne bo manjkalo in bodo v glavnem zmerne do močne z morebitnim kratkotrajnim vmesnim premorom v popoldanskih urah.

Meja med snegom in dežjem bo občasno segala do nižjih predelov, zaradi prepletanja zdaj hladnejšega prizemnega zdaj toplejšega višinskega zraka pa se bo lahko zvrstilo več vremenskih pojavov, možna bosta med drugim tudi ledeni dež, poledica, ponekod morda tudi žled.

Prav zaradi prepletanja številnih faktorjev bo pri nas meja med snegom in dežjem labilna in se bo lahko spreminjala. Kjer bodo temperature dovolj nizke, se bo lahko nabralo več centimetrov snega, morda tudi več kot decimeter, drugod bo deževalo. Močnejše sneženje bo po zdajšnjih izračunih možno zlasti v višjih predelih Kraške planote in od vključno Benečije navzgor. Mestoma bo lahko snežilo tudi v nižinah, ne gre izključiti, da občasno lahko tudi v višjih predelih Trsta in v Gorici.

Nastala bo idealna zmes za sneženje do nižjih predelov, Arso je napisal da bo šlo za »šolski primer t.i. črne burje, ki zaradi ciklona prinaša padavine, ne pa suši ozračja.« Kaže sicer, da bo ozračje najhladnejše v prvih fazah poslabšanja. Čez dan se bodo nato padavine krepile in je možno, nikakor pa ne gotovo, da se bo do večera temperatura rahlo zvišala. Kakorkoli že, v višjih predelih Kraške planote bo lahko zvečer in v noči na četrtek ponekod še snežilo, drugod pa se bo sneg počasi spreminjal v dež ali v krajih z negativnimi temperaturami v ledeni dež. Ponekod bo lahko v večernih urah in v noči na četrtek nastala poledica.

V četrtek čez dan se bo vreme postopno izboljšalo.

Civilna zaščita iz FJK je za jutri zaradi sneženja in morebitne poledice objavila rumeni alarm, Arso je zaradi istih razlogov objavil oranžnega.

Družba Autovie Venete že ima vsa vozila pripravljena za posipavanje avtocest s soljo.