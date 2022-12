Čez teden in za praznike povečini atlantski zrak

Nad Sredozemljem se krepi anticiklon, ki sega do naših krajev in bo tudi v prihodnjih dneh vplival na vreme pri nas. Manjša vrzel v zračnem tlaku bo nastala v sredo, ko bo naše območje prešla oslabljena vremenska fronta. V nadaljevanju tedna in za praznike bo nad Sredozemljem anticiklon, nad severno Evropo pa obsežna višinska dolina. Z zahodnimi tokovi bo proti nam pritekal povečini vlažen atlantski zrak, vremenske fronte pa se bodo pomikale onstran alpskega grebena. V bližnji prihodnosti bo več oblakov in vlage kot sonca, četudi bo od časa do časa tudi nekaj sončnih utrinkov. Omembe vrednih poslabšanj ne pričakujemo. Nekaj kapelj bo lahko padlo v sredo, in nato ob zelo stanovitnem vremenu morda iz megle ali nizke oblačnosti, ob verjetnem temperaturnem obratu, mestoma proti koncu tedna. Večjih količin padavin vsekakor ni pričakovati. Zlasti v drugi polovici tedna bo precej topleje, toda bo precej vlažno in oblačno.

Danes bo še delno jasno ali zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 9 stopinj Celzija.

Jutri in v sredo bo oblačno in vlažno, občasno bodo zlasti v nižinah in ob morju možne rahle padavine ali rahlo rosenje.

V četrtek in petek bo povečini oblačno in vlažno.