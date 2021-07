Čezmejni delovni migranti od jutri v Slovenijo brez karantene

Vlada je med izjeme za vstop v Slovenijo brez karantene in brez pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT) dodala tudi čezmejne delovne migrante, ki živijo največ deset kilometrov zračne razdalje od državne meje. Drugih sprememb pri pogojih za prehajanje meje ni, so sporočili po seji vlade. Odlok bo veljal od petka do vključno 1. avgusta. Po novem lahko v državo brez pogoja PCT vstopajo čezmejni delovni migranti, ki imajo delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja in prebivališče v razdalji največ deset kilometrov zračne črte od skupne mejne črte Slovenije in sosednje države. Ob tem se morajo vrniti v roku petih dni po prehodu meje.

Kot še pojasnjujejo pri vladi, gre za začasno izjemo, ki bo v veljavi predvidoma do 15. avgusta oz. najkasneje do 1. septembra. Zračno razdaljo bodo določali z uporabo geografskih podatkov in zemljevidov podjetja Google.

V Sloveniji od 15. julija ne velja več seznam držav glede na epidemiološko sliko. Vsi potniki morajo pri vstopu v državo predložiti dokazilo PCT, sicer morajo v karanteno. Izjema so od takrat otroci, mlajši od 15 let,dvolastniki in tranzitni promet. Kar nekaj kritike pa je bilo, ker med izjemami ni bilo tudi delovnih migrantov.