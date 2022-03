Civibank ponudbo Sparkasse ocenjuje kot poskus sovražnega prevzema

Upravni svet čedajske banke Civibank je danes ocenil javno ponudbo za nakup, ki jo je decembra lani dala Bocenska hranilnica Sparkasse kot poskus sovražnega prevzema. Kot so danes novinarjem dejali predsednica Michela Del Piero in člani upravnega sveta, med katerimi je bil tudi slovenski predstavnik Livio Semolič, je bilo na začetku mišljeno poslovno sodelovanje s skupnimi projekti, vendar so se potem v Bocnu očitno premislili in se odločili za nakup čedajske banke, ki je tudi zadnji krajevni samostojni denarni zavod v Furlaniji - Julijski krajini. To ne bi bila banka severovzhoda, ampak banka severovzhoda kot izraz Sparkasse, ker bi s prodajo svojih delnic dosedanji delničarji Civibank ne imeli več možnost odločanja. Predstavniki bocenske banke se niso izrazili, kolikšno avtonomijo bi uživala čedajska banka. V bistvu bi od nakupa imela korist le Sparkasse. Prav tako ni konkretnih jamstev glede ohranitve slovenskega predstavnika v upravnem svetu ter upoštevanja slovenske komponente in dvojezičnega poslovanja v banki, ki ima več sto slovenskih delničarjev in okoli sto slovenskih uslužbencev, je bilo slišati.