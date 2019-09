Civilna zaščita FJK razglasila rumeni alarm

Civilna zaščita FJK je zaradi vremenskega poslabšanja razglasila rumeni alarm od jutri (nedelje) ob 8.00 do ponedeljka ob 8.00. Na celotnem deželnem območju pričakuje močne krajevne nevihte z obilnimi padavinami.

Nad večjim delom Evrope se zadržuje obsežna višinska dolina. Jutri (v nedeljo) bo naše kraje dosegla vremenska fronta in bodo proti nam pritekali vlažni sredozemski tokovi, piše v sporočilu.

Jutri dopoldne se bodo pojavljale povečini šibke do zmerne krajevne padavine, zlasti v popoldanskih urah pa bodo padavine močne do obilne, piše civilna zaščita, in se bodo zlasti od nižin do predalp pojavljale nevihte. Med njimi bodo možne tudi posamezne močne nevihte z obilnimi padavinami.

Pihal bo zmeren do okrepljen južni veter.

Jutri (v nedeljo) zvečer in v ponedeljek zjutraj bodo možne še poslednje padavine, tudi nevihte, ki bodo verjetnejše na obali.