Civilna zaščita in Arso razglasila oranžno vremensko opozorilo

Civilna zaščita iz FJK in Arso sta za danes (ponedeljek, 28. 12.) razglasila oranžno vremensko opozorilo. Opozarjata pred močnim vetrom, močnimi padavinami - močnim sneženjem v gorah - ter pred visokim plimovanjem morja.

V gorah bo v 24 urah padlo od 40 do 60 cm novega snega in se bo tudi občutno povečala nevarnost snežnih plazov, opozarja Arso. Ob morju bo zlasti v popoldanskih urah pihal močan jugovzhodni veter, ki bo lahko dosegal hitrost do okrog 100 km/h. Povišano bo plimovanje morja, ki bo lahko preplavilo nižje predele obale. Povsod se bodo tudi pojavljale močne padavine. Arso je zaradi močnih padavin in visokega plimovanja tudi za jutri objavil rumeno opozorilo.