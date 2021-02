Civilna zaščita iz FJK razglasila oranžni alarm

Tudi civilna zaščita iz FJK je danes za nedeljo, 7. februarja, razglasila oranžni vremenski alarm za gorski svet, in sicer za severozahodne in severovzhodne predele v deželi. Trajal bo od nedelje opolnoči do ponedeljka ob 15. uri. Za zahodne nižinske predele je alarm rumen, izvzeta je le Tržaška.

Ob prihodu izrazite atlantske vremenske fronte se bodo pojavljale zelo močne do obilne padavine, opozarjajo, pihal bo močan veter in bo velika nevarnost snežnih plazov. Možne bodo tudi nevihte. V gorah nad nadmorsko višino okrog 1800 metrov bo močno snežilo.