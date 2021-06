Civilna zaščita opozarja pred močnimi nevihtami

Toplotna obremenitev se je danes ob večji vlagi, ki je ob morju povečini že več kot 70-odstotna in ob visokih temperaturah povečala. Povečuje pa se tudi možnost nastajanja močnejših popoldanskih in večernih krajevnih vročinskih neviht.

Civilna zaščita iz FJK ob pronicanju nekoliko bolj svežega jugozahodnega zraka v višinah opozarja pred nastajanjem močnejših neviht v nižinskih in goratih predelih dežele, izvzeta je le Tržaška. Ob krajevnih močnejših nevihtah bodo možni tudi okrepljeni sunki vetra, so zapisali. Opozorilo velja do polnoči.