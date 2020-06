Civilna zaščita iz FJK je zaradi poslabšanja vremena podaljšala včerajšnje vremensko opozorilo za 12 ur. Do danes opolnoči je zaradi močnih neviht in nalivov opozorilo oranžno, razen ob morju, kjer je rumeno.

Novo vremensko opozorilo, ki bo začelo veljati danes opolnoči in bo trajalo do jutrišnjega poldneva, je rumeno. Civilna zaščita iz FJK še pred obilnimi padavinami in krajevnimi nevihtami.