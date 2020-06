Civilna zaščita razglasila rumeni alarm

Civilna zaščita iz FJK je ob skorajšnjem poslabšanju vremena razglasila rumeni alarm. Veljati bo začel danes (četrtek) ob 12. uri in bo trajal do 24. ure jutri (petek).

Naše kraje bo prešla izrazita atlantska vremenska fronta, so zapisali, pred njo bodo zapihali okrepljeni južni vetrovi. Od popoldanskih ur bodo možne pogoste nevihte in padavine, ki bodo lahko v predalpah zelo obilne. Povsod bodo možne močne nevihte s krajevnimi nalivi. Ob morju bodo padavine občasne in bo njihova jakost manjša. V noči na petek bo veter obrnil od jugozahoda, pojavljale se bodo pogoste nevihte z močnimi do obilnimi padavinami, ki bodo jutri zvečer oslabele.

Tudi Arso zlasti v nočnih urah opozarja pred močnimi krajevnimi nalivi.