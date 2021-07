Civilna zaščita razglasila rumeni alarm

Ob skorajšnjem izrazitem poslabšanju vremena je civilna zaščita iz FJK razglasila rumeni alarm, ki bo začel veljati nocoj (sobota), ob 20. uri, in bo trajal do polnoči jutri (nedelja). Opozarjajo pa pred obilnimi ali krajevno lahko zelo obilnimi padavinami in močnimi krajevnimi nevihtami.

Atlantsko ciklonsko območje se približuje Alpam, so zapisali, in bo v nedeljo vplivalo na vreme v deželi, nestanovitnost se bo po vsej verjetnosti občutno povečala že v soboto zvečer.

Nocoj (sobota) bodo možne nevihte, mestoma lahko močne, v gorah in v zgornjem nižinskem pasu.

Jutri (nedelja) se bodo pojavljale krajevne nevihte, mestoma lahko močne, z močnimi ali mestoma obilnimi padavinami, so zapisali.