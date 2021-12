Civilna zaščita iz FJK je od današnjega popoldneva do sobote ob 12. uri razglasila rumeni alarm za gorski svet zaradi nevarnosti snežnih plazov. Danes je v gorah FJK zapadlo od 30 do 40 cm snega, so zapisali, v Julijcih in na Kaninu je zato nevarnost proženja snežnih plazov velika, v drugih gorskih predelih pa občutna.

V prihodnjih dneh se bo sicer tudi v gorskem svetu vreme izboljšalo, toda bo mrzlo in vetrovno.