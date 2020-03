Civilna zaščita razglasila rumeni alarm za nižinske in obmorske predele

Ob nocojšnjem poslabšanju vremena je civilna zaščita iz FJK razglasila rumeni alarm za nižinske in obmorske deželne predele. Opozarja pred močnimi ali obilnimi padavinami in močnem vetru, valovi bodo močneje udarjali ob obalo in ni izključeno poplavljanje morja.

Ob prehodu atlantske fronte, piše civilna zaščita, bo ponoči in v petek zjutraj nastal ciklon, ki bo oplazil obalo naše dežele. Ponoči se bodo pojavljale močne do obilne padavine, vmes bodo lahko plohe in nevihte. Ob morju bo pihal okrepljen južni do jugozahodni veter.