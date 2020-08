Civilna zaščita razglasila rumeni alarm zaradi neviht

Civilna zaščita iz FJK je razglasila rumeni alarm zaradi neviht, ki je začel veljati danes (četrtek) ob 14. uri in bo trajal še ves jutrišnji dan (petek), do 24. ure. Opozarjajo pred močnejšimi nevihtami s krajevnimi nalivi. Alpskim predelom se v višinah približujejo nekoliko manj vroči atlantski tokovi, so zapisali, kar bo o vročem in vlažnem prizemnem zraku povečevalo vremensko nestanovitnost.

Danes bodo v popoldanskih urah nastajale plohe in nevihte zlasti v gorah in deloma v nižinah, medtem ko bodo ob morju manj verjetne. Možna bo kakšna močnejša nevihta.

Jutri se bodo predvsem v popoldanskih urah pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo zajele vse naše predele. Možne bodo tudi močnejše nevihte.

Stabilna plast na višini okoli 3 km zaenkrat še preprečuje nastanek neviht, sporoča Arso, kar je vidno tudi na kameri na Kaninu.