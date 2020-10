Civilna zaščita za jutri (nedelja) razglasila rumeni alarm

Civilna zaščita iz FJK je za jutri (nedelja, 11. oktobra) razglasila rumeni alarm za obmorski pas in nižine zaradi vremenskega poslabšanja. Opozarjajo pred močnimi padavinami, nevihtami in močnim vetrom.

Ob izraziti hladni fronti bo nastal sekundarni ciklon nad severnim Jadranom, so zapisali, in bo proti nam v višinah pritekal od jugozahoda vlažen zrak, v nižjih slojih pa mrzel zrak od severovzhoda.

Pojavljale se bodo padavine, ki bodo močne do obilne, vmes bodo krajevne nevihte. Meja sneženja se bo spustila do 1000-1300 metrov, na Trbiškem do dolin. Ob morju bo pihala močna burja. Zvečer bodo pojavi oslabeli. Glavnino poslabšanja pričakujejo od 4. ure zjutraj do 18. ure zvečer.