Človek, ki je zaviral vstop Slovenije v EU

Novinar Livio Caputo, ki je umrl v starosti 87 let, se je za kratko obdobje ukvarjal s politiko, leta 1994 je bil s stranko Naprej Italija (Forza Italia) izvoljen v senat in bil v času prve Berlusconijeve vlade državni sekretar na zunanjem ministrstvu. Takratni minister Antonio Martino mu je poveril nalogo, da osebno spremlja odnose s Slovenijo ter da pripravi politično podlago za veto nad pridruženim članstvom sosednje države v EU, ki ga je v Bruslju postavila desnosredinska vlada. Veto je nato umaknila vlada Lamberta Dinija (zunanja ministrica Susanna Agnelli), italijansko-slovenski odnosi pa so se leta 1996 normalizirali po volilni zmagi leve sredine Romana Prodija.

Caputo, ki je bil novinarski poročevalec po vsem svetu, osebno ni imel predsodkov do Slovenije, tako kot zunanji minister Martino pa je bil pod političnim vplivom Liste za Trst in ezulskih združenj. Tržaška desnica je pridruženo članstvo Ljubljane v EU pogojevala z reševanjem t.i. optantskega vprašanja, pri čemer je pomembno vlogo igrala takratna poslanka Forza Italia Antonietta (Marucci) Vascon.

Nekaj dni po Prodijevi volilni zmagi leta1996 je Caputo v dnevniku Il Giornale zapisal, da bo gotovo prva zunanjepolitična poteza levosredinske vlade »nova drža Italije do Slovenije in Hrvaške pri reševanju občutljivega vprašanja dobrin optantov in zaščite italijanske manjšine«. Njegova napoved se je izkazala za pravilno.