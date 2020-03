Conte in Janša na isti valovni dolžini

Devet voditeljev članic EU, med njimi predsednika vlad Italije Giuseppe Conte in Slovenije Janez Janša, je v skupnem pismu pozvalo k prizadevanjem za vzpostavitev skupnega evropskega dolžniškega instrumenta v boju proti novemu koronavirusu. Pismo so podpisali voditelji Belgije, Francije, Grčije, Irske, Italije, Luksemburga, Portugalske, Španije in Slovenije. Državniki so v pismu na štirih straneh, ki ga je pridobila STA, zapisali, da je treba prepoznati resnost razmer in potrebo po nadaljnjem ukrepanju v podporo gospodarstvom, pri čemer si je »še zlasti treba prizadevati za skupen dolžniški instrument, ki bi ga izdajala evropska institucija za zagotavljanje financiranja na trgu v korist vseh članic«.

Voditelji evropskih vlad so na videokonferenčnem zasedanju minuli teden že razpravljali o možnosti uvedbe evropske »koronaobveznice« za financiranje nujnih ukrepov in odpravo posledic epidemije. K temu poziva zlasti Italija, ki jo je virus med vsemi članicami unije doslej najbolj prizadel, ob podpori Francije. Nemčija in Nizozemska pa tej možnosti odločno nasprotujeta.