Conte predstavil ministre: med njimi tudi Tržačan Patuanelli

Mandatar za sestavo nove vlade Giuseppe Conte je danes popoldne stopil na Kvirinal in predstavil novo vlado v koaliciji med Demokratsko stranko (DS), Gibanjem 5 zvezd (G5Z) ter Svobodnimi in enakopravnimi (LEU).

Premier Conte je po sestanku s predsednikom republike Sergiom Mattarello objavil seznam ministrov. Teh bo v novi rumeno-rdeči vladi 21, od katerih tretjina žensk.

Med člani nove vlade je tudi dosedanji vodja skupine senatorjev G5Z Tržačan Stefano Patuanelli, ki bo vodil resor za gospodarski razvoj. To je drugi predstavnik iz tržaške pokrajine na čelu italijanskega ministrstva. Prvi je to bil nekdanji miljski župan Willer Bordon, ki je v letih 1999-2000 (predsednik vlade Massimo D’Alema) vodil resor za javna dela in v letih 2000-2001 (premier Giuliano Amato) ministrstvo za okolje.

Ostali člani Contejeve vlade so vodja G5Z Luigi Di Maio, ki bo na čelu zunanjega ministrstva, minister za kulturo Dario Franceschini (DS), notranja ministrica in dosedanja milanska prefektinja Luciana Lamorgese, minister za ekonomijo in finance Roberto Gualtieri (DS), ministrica za delo in socialne politike Nunzia Catalfo (G5Z), obrambni minister Lorenzo Guerini (DS), minister za pravosodje Alfonso Bonafede (G5Z), minister za odnose s parlamentom Federico D’Inca’ (G5Z), ministrica za inovacijo Paola Pisano (G5Z), ministrica za javno upravo Fabiana Dadone (G5Z), minister za deželna vprašanja Francesco Boccia (DS), minister za južno Italijo Giuseppe Provenzano (DS), ministrica za enake možnosti in družino Elena Bonetti (DS), minister za evropska vprašanja Enzo Amendola (DS), minister za okolje Sergio Costa (G5Z), ministrica za infrastrukturo in prevoze Paola De Micheli (DS), ministrica za kmetijstvo Teresa Bellanova (DS), minister za šolstvo, univerzo in raziskovanje Lorenzo Fioramonti (G5Z), minister za zdravje Roberto Speranza (LEU) in minister za šport in politike za mlade Vincenzo Spadafora (G5Z). Podtajnik pri predsedstvu vlade bo Riccardo Fraccaro (G5Z).