Conte predstavil praznične omejitve

Italijanski premier Giuseppe Conte je podpisal novo uredbo predsednika vlade, ki bo stopila v veljavo v petek, 4. decembra, veljala pa bo do 15. januarja. Naj navedemo glavne ukrepe proti širjenju novega koronavirusa, ki bodo veljali med prazniki.

Prehod v drugo občino

Prehajanje v druge občine brez utemeljenega razloga, kot sta pot v službo ali zdravniški pregled, bo 25. in 26. decembra ter 1. januarja prepovedano. Prepoved sicer že velja v deželah, ki so na oranžnem ali rdečem seznamu epidemiološkega tveganja. Trenutno je v oranžni skupini dežel tudi Furlanija - Julijska krajina, a prepoved prehajanja med občinami bi odpadla, čim bi se spremenila epidemiološka obarvanost.

Pot v drugo deželo

Prehajanje v druge dežele bo med 21. decembrom in 6. januarjem prepovedano za vse. Deželne meje bo dovoljeno prečkati le ob običajnih nujnih razlogih.

Nakupi

Zaradi pričakovanega povečanega obiska trgovin zaradi nakupovanja daril bodo trgovine do 6. januarja odprte dlje časa, in sicer do devetih zvečer. Nakupovalna središča bodo ob vikendih zaprta, z izjemo trgovin z živili, trafik, lekarn in kioskov s časopisi.

Vrtci in šole

Dijaki drugostopenjskih srednjih šol se do začetka novoletnih počitnic ne bodo vrnili v klopi. Pouk bo še naprej potekal na daljavo. Vračanje v učilnice se bo začelo 7. januarja, a bo postopno. Sprva bo v učilnice vstopilo 75 % višješolcev. Vrtci, osnovne šole in prvostopenjske srednje šole ostajajo odprte.

Bari, restavracije

Gostinski obrati bodo v vseh rumenih deželah lahko odprti vsak dan, tudi ob prazničnih dneh, a samo do 18. ure. Pri vsaki mizi lahko sedijo največ štiri osebe. Prevzem hrane in dostava ostajata možna do 22. ure.

Policijska ura

Brez utemeljenega razloga ljudem ni dovoljeno biti na ulici med 22. in 5. uro. To pravilo bo veljalo tudi na predvečer božiča in na silvestrovo. Prvega januarja pa bo policijska ura trajala do sedmih zjutraj.

Maše, cerkve, jaslice

Maše polnočnice bodo po cerkvah potekale zvečer, da bodo verniki ob 22. uri lahko doma, kot veleva policijska ura. Cerkve sicer ostajajo odprte po dosedanjih pravilih, zato je v njih mogoč tudi ogled jaslic.

Smučanje in počitnice

Do 7. januarja bodo smučišča v Italiji zaprta. Hoteli bodo odprti, hotelske restavracije pa bodo ob novem letu zaprte. Gostje bodo 31. decembra lahko večerjali le v svojih sobah.

Obisk sorodnikov

V deželah na rumenem seznamu ni omejitev glede obiskov, velja pa priporočilo, naj bodo obiski omejeni na najožje sorodnike. Ob božiču so družinska kosila in večerje dovoljeni, če se jih udeležijo sorodniki, ki živijo v isti občini. Velja pa priporočilo, naj bo število ljudi ob mizi čim manjše oz. naj bo druženje omejeno na najožje sorodnike. Na predvečer božiča ne bo izjem, vsak mora biti na svojem domu pred 22. uro.

Vrnitev iz tujine

Kdor se med 21. decembrom in 6. januarjem v Italijo vrača iz tujine, bo moral ob vrnitvi v 14-dnevno domačo izolacijo. V karanteno morajo tudi tujci, ki bodo v omenjenem obdobju vstopili v Italijo.

Šport in rekreacija

Ukvarjanje s športom oziroma rekreacijo je dovoljeno, če poteka posamezno in brez zbiranja ljudi.

Nošenje maske

Pravila o prekrivanju ust in nosa ostajajo nespremenjena. Nošenje maske oz. zaščite je zapovedano tako v zaprtih kot odprtih javnih prostorih. Izjema so otroci do šestega leta in bolniki, ki jim nošenje maske povzroča težave.