Conte prisluhnil pritožbi VZPI-ANPI

Predstavniki zveze partizanov VZPI-ANPI in drugih borčevskih organizacij bodo lahko položili vence na sobotnih prireditvah ob dnevu odporništva, ki pa bodo zaradi epidemije strogo omejene. To je pojasnilo predsedstvo italijanske vlade, potem ko je državni sekretar Riccardo Fraccaro povedal, da se bodo lahko uradnih prireditev 25. aprila udeležili le zastopniki države (npr. prefekti) in krajevnih oblasti (občine in pokrajine). Od Fraccarovih besed so se ogradili tudi nekateri člani Contejeve vlade in zastopniki strank, ki vlado podpirajo. Predsedstvo vlade je že pozvalo prefekture, naj poskrbijo, da bodo na proslavah – v skladu z varnostnimi ukrepi in omejitvami – navzoči tudi zastopniki borčevskih združenj.

»Izključitev VZPI-ANPI iz uradnih sobotnih prireditev in proslav bi bila zelo huda napaka,« je dejal 96-letni Carlo Smuraglia, častni predsednik združenja nekdanjih partizanov. »Če ne bi bilo zastopnikov VZPI-ANPI, bi bil 25. april zgolj formalni državni praznik,« je dodal Smuraglia. Vodstvo VZPI-ANPI izraža vsekakor zadovoljstvo s pojasnilom predsedstva vlade, ki ga je menda spodbudil sam predsednik Giuseppe Conte.