Conte utrujen, a ne popušča

Predsednik italijanske vlade Giuseppe Conte po oceni svetovnih medijev v času razsajanja koronavirusa zelo dobro opravlja svojo nalogo, več težav ima premier doma. Ne samo zaradi napadov desne opozicije (posebno vodje Lige Mattea Salvinija), temveč tudi zaradi takšnih ali drugačnih kritik, ki mu jih domača javnost namenja v zvezi z omejevalnimi ukrepi, prepovedmi itd. Nekateri so z vladnimi ukrepi zadovoljni, drugi manj, kar je za demokratično družbo vsekakor povsem normalno.

Conte je v zadnjih dneh videti precej utrujen, a nikakor ne naveličan, pravijo njegovi najožji sodelavci. Napovedujejo, da ne bo popustil in da bo še dalje, kot doslej, energično vodil vlado v teh za državljane in državo zelo težkih časih. Pred dvema letoma ga v Italiji ni poznal nihče, v času epidemije pa je s predsednikom republike Sergiom Mattarello daleč najbolj priljubljena politična osebnost v državi. Conte je eden redkih evropskih državnikov, ki vzdržuje dobre odnose tako z Rusijo kot z ZDA, kar v teh časih ni ravno enostavna stvar. Čeprav so nekateri komentatorji prepričani, da mu Mario Draghi že »diha za vratom« kot njegov naslednik za krmilom vlade, vsekakor »odvetnik ljudstva«, kot se je Conte nekoč sam imenoval, ne popušča.